Надо объединять усилия

Выступая на торжественном вечере, посвященном Дню работников органов безопасности, Владимир Путин отметил необходимость развивать сотрудничество со спецслужбами других стран для борьбы с террористической угрозой.

Без подобного рода сотрудничества говорить о какой-то эффективной борьбе с террористической угрозой и координации усилий невозможно. Но наряду с конкретным точечным сотрудничеством по линии разведсообществ и спецслужб необходимо обеспечивать политические основы для системного взаимодействия.

Готовы ли к этому европейские политики?

Пока этот вопрос остается открытым. Правда, при анализе опыта последних лет складывается впечатление, что именно политические резоны становятся препятствием на пути эффективной борьбы с терроризмом в Европе.

Прежде всего следует отметить, что в последние годы террористическая угроза внутри Европы нарастает, а ее очаги целенаправленно смещаются в глубь континента.

Сегодня стало понятно то, что долго замалчивалось европейскими властями: проблему беженцев и нелегальных мигрантов следует увязывать с проблемой организованной преступности и международного терроризма.

Напомним, что международные террористические организации и их ячейки считают Европу своим главным врагом наряду с Соединенными Штатами. А потому было бы абсолютно наивно полагать, что те, кто организует террористические акты, не воспользуются таким удобным каналом, как поток мигрантов, устремившихся на европейский континент.

После каждого теракта в Европе принято говорить о том, чего не предусмотрели, где недоглядели, как сработали спецслужбы и так далее. Но, к сожалению, как показывает недавний опыт, после разбора полетов все возвращается на круги своя. В этом отношении показателен пример терактов во Франции и в Бельгии, где попытка поднять уровень противодействия терроризму внутри европейских государств становится для социально-политической системы, для самого государства неподъемной задачей.

Невозможно постоянно поддерживать режим чрезвычайного положения. Невозможно осуществлять постоянные и жесткие меры полицейского вооруженного контроля и так далее.

Европейский союз пытался, пытается и, наверное, будет пытаться найти ответы на межгосударственном уровне. Существуют попытки создания объединенных баз данных, специализированных агентств. Но правда состоит в том, что без эффективно работающих элементов невозможна и их эффективная координация — это абсолютная истина. Чтобы координировать работу по предотвращению террористической угрозы на общеевропейском уровне, нужно создать рабочие элементы на уровне отдельных европейских государств. Изначально усилия должны предприниматься на уровне национальных институтов, которые затем будут решать, нужно ли, а если нужно, то каким образом координировать их с партнерами.

Однако этот путь не вписывается в современную культуру европейской интеграции и европейских институтов. Европейским политикам нелегко говорить вслух о том, что работа должна начинаться на национальном уровне, что нужны национальные программы. В свою очередь, национальные политики не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы выходить на международный уровень, а международное сотрудничество требует решения очень многих деликатных вопросов, связанных с национальным суверенитетом, системой обмена информацией и так далее.

Но, несмотря на это, несмотря на политический кризис, развивающийся в отношениях между Россией и западными государствами и институтами ЕС и НАТО, сотрудничество по линии специальных служб в том, что касается борьбы с терроризмом, осуществляется. Более того, оно приносит свои плоды, хотя это по понятным причинам не принято афишировать. Можно сказать, что это рабочее и довольно успешное взаимодействие.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что противодействие террористической угрозе и террористическим актам требует комплексной работы. Это не только точечное взаимодействие спецслужб, агентурное сотрудничество, информационное взаимодействие.

Но и здесь крайне сложно говорить о какой-то плановой систематической и эффективной работе по сдерживанию терроризма, тем более о превентивных мерах, без необходимой политической основы.

Есть вопросы, которые мы задаем нашим партнерам, в том числе и в НАТО. Был совместный проект STANDEX по обнаружению взрывчатых веществ в общественных местах. Вопрос очень простой: если бы эта аппаратура была установлена в брюссельском аэропорту, произошел бы там взрыв? Без подобного рода взаимодействия говорить о какой-то эффективной борьбе и координации усилий невозможно.



Автор — заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН