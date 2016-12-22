Норвежские биатлонисты поддержали бойкот этапа Кубка мира в Тюмени

Норвежские спортсмены призвали международный союз биатлонистов (IBU) отменить намеченные в России международные соревнования, а также дисквалифицировать спортсменов из РФ, уличенных в применении запрещенных препаратов. Об этом говорится в заявлении Союза биатлонистов Великобритании (BBU), опубликованном накануне.

«Норвегия потребовала, чтобы IBU отменил все запланированные мероприятия, пока все процедуры не станут «чистыми», а также отстранил упомянутых в конфиденциальной части доклада Ричарда Макларена российских биатлонистов», — сказано в документе.

Отмечается, что в случае невыполнения условий Норвегия будет бойкотировать все соревнования в России.

Накануне аналогичное решение приняли сборные по биатлону Чехии и Великобритании. Спортсмены также заявили о намерении бойкотировать этап Кубка мира, который должен состояться в Тюмени с 9 по 12 марта.

Ранее IBU получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список, в который вошел 31 российский спортсмен, подозреваемый в употреблении допинга. Отмечалось, что некоторые биатлонисты из списка ранее были дисквалифицированы, однако некоторые всё еще выступают на международных соревнованиях.

Ранее норвежский тренер Кнут Торе Берланд, работавший со сборной России по биатлону в 2010 году в качестве консультанта, признался, что передавал информацию о возможных нарушениях спортсменов в WADA.

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