Солдат-срочник, призванный из Бийска, погиб на Камчатке

18-летний Юрий Елизов, призванный из Бийска, умер в одной из воинских частей на Камчатке.



Он начал служить в конце ноября, уточняет ресурс altapress.ru. Официальная причина его гибели — инфекционный менингит.

Между тем родители солдата обвиняют в смерти сына военных врачей. Они также сомневаются в том, что именно это заболевание стало причиной его смерти. По их словам, перед отправкой в часть ему были сделаны все необходимые прививки.



Как заявил представитель «Комитета солдатских матерей» Иван Данилов, правозащитная организация выясняет обстоятельства смерти призывника. Пока неизвестно, где мог заразиться менингитом молодой человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, проводится проверка части, где служил Елизов.