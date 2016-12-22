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Банк России отозвал лицензии у двух кредитных организаций

Компании были вовлечены в проведение сомнительных транзитных операций

ЦБ 22 декабря отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского Межрегионального клирингового банка и у небанковской кредитной организации «Столичная расчетная палата». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

По информации ЦБ, организации нарушали требования законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Также отмечается, что обе организации были вовлечены в проведение сомнительных транзитных операций. При этом их руководство «не приняло действенных мер по нормализации деятельности».

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Банк России отозвал лицензии у двух кредитных организаций

Компании были вовлечены в проведение сомнительных транзитных операций

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