Банк России отозвал лицензии у двух кредитных организаций

ЦБ 22 декабря отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского Межрегионального клирингового банка и у небанковской кредитной организации «Столичная расчетная палата». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

По информации ЦБ, организации нарушали требования законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Также отмечается, что обе организации были вовлечены в проведение сомнительных транзитных операций. При этом их руководство «не приняло действенных мер по нормализации деятельности».