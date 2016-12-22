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В Коми готовятся масштабные проверки медоборудования в больницах

Республиканский Росздравнадзор проведет их впервые

Тяжелое медицинское оборудование во всех больницах Коми проверят на соответствие качеству.

Это будет сделано впервые, сообщает ИА «Комиинформ». Для этого в республику приедут представители Северо-Западного центра по контролю качества лекарственных средств.

Между тем в минздраве Коми  подвели итоги проверок лекарственных препаратов в больницах, которые завершились накануне. 

Как сказали в ведомстве, в последнее время  количество фальсификата заметно снизилось, однако проверки выявляли большое количество плацебо среди медикаментов, закупленных больницами.

Кроме того, довольно часто медицинские учреждения нарушают правила хранения лекарственных препаратов.

Добавим, с 1 января 2017 года в России вводится обязательная маркировка медикаментов. Она позволит отследить путь каждой упаковки от производителя к покупателю.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

В Коми готовятся масштабные проверки медоборудования в больницах

Республиканский Росздравнадзор проведет их впервые

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