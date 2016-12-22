В Коми готовятся масштабные проверки медоборудования в больницах

Тяжелое медицинское оборудование во всех больницах Коми проверят на соответствие качеству.



Это будет сделано впервые, сообщает ИА «Комиинформ». Для этого в республику приедут представители Северо-Западного центра по контролю качества лекарственных средств.

Между тем в минздраве Коми подвели итоги проверок лекарственных препаратов в больницах, которые завершились накануне.



Как сказали в ведомстве, в последнее время количество фальсификата заметно снизилось, однако проверки выявляли большое количество плацебо среди медикаментов, закупленных больницами.



Кроме того, довольно часто медицинские учреждения нарушают правила хранения лекарственных препаратов.

Добавим, с 1 января 2017 года в России вводится обязательная маркировка медикаментов. Она позволит отследить путь каждой упаковки от производителя к покупателю.