Арестованный вице-губернатор Приморья отправлен в отставку

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский принял отставку своего заместителя Сергея Сидоренко. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Ранее стало известно о задержании Сидоренко. Решением Фрунзенского районного суда Владивостока он был помещен под домашний арест сроком на два месяца.

Как отметил Миклушевский во время записи программы «События года» на «Общественном телевидении Приморья», Сидоренко сам написал заявление об увольнении.

«В данной ситуации Сергей Петрович [Сидоренко] совершил мужской поступок — передал мне заявление об увольнении, чтобы не подводить коллег. Я его подписал»​, — рассказал глава региона, передает «Федеральное агентство новостей».

При этом он призвал «не вешать на человека ярлыки», пока не завершены следственные мероприятия.

В то же время Миклушевский отметил, что «любой человек, независимо от должности, социального положения, статуса, когда планирует что-то украсть, будет подвергнут преследованию — уголовному или административному».



Сергей Сидоренко проходит по делу о покушении на мошенничество. Уголовное дело было возбуждено по факту покушения на хищение бюджетных средств в сумме не менее 10 млн рублей.