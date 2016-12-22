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Героический поступок совершил бизнесмен в Тверской области

Он остановил на ходу неуправляемый лесовоз

ДТП с неуправляемым лесовозом предотвратил бизнесмен из поселка Спирово Тверской области.

Инцидент произошел еще 12 октября, однако известно о нем стало только сейчас.

Как сообщает ИА «ТВЕРИГРАД», двигаясь на своей машине, местный житель увидел, как по наклонной дороге едет неуправляемый лесовоз, груженый бревнами. Мужчина остановил свою машину и на ходу заскочил в кабину фуры, вырулил и остановил ее.

После этого он вернулся в свой автомобиль и поехал дальше по делам. Видео происходящего появилось в интернете:

Агентство выяснило, что героя зовут Михаил, он является владельцем одной из местных пилорам.

Сам бизнесмен сказал, что ничего геройского в своем поступке не видит. По его словам, так бы поступил любой нормальный человек.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Героический поступок совершил бизнесмен в Тверской области

Он остановил на ходу неуправляемый лесовоз

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