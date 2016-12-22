Якунин рассказал о разработке новейшего комплекса РЭБ

Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) разработала новейший комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил генеральный директор ОПК Александр Якунин.

«Это принципиально новая техника радиоэлектронной борьбы, о которой до сих пор не было ничего в СМИ. Комплекс применяется в тактическом и оперативно-тактическом звеньях и составляет достойную конкуренцию аналогам из США, Великобритании, Франции, Израиля и других стран», — приводит его слова «РИА Новости».

Якунин отметил, что начало серийного выпуска запланировано на 2017 год. Он также уточнил, что система создана с использованием «современных достижений в микроэлектронике, процессорной технике и программном обеспечении».

По словам руководителя ОПК, название комплекса «вряд ли появится в прессе в ближайшее время».

«Комплекс успешно прошел государственные испытания, был высоко оценен на российско-белорусских стратегических военных учениях и подтвердил возможности по обнаружению и классификации объектов», — добавил Якунин.

Ранее «Известия» писали об испытаниях новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы «Шиповник-АЭРО», способного заглушить сигнал управления и взломать бортовые системы вражеского беспилотного летательного аппарата.

По словам близкого к ситуации собеседника «Известий», главное преимущество нового комплекса в том, что он не просто «глушит» мощной помехой вражеский беспилотный летательный аппарат, но и, взломав его бортовые системы, может перехватить управление дроном.