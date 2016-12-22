Вкладчики рухнувшего банка получат около 152 млн рублей страховки

Вкладчики рухнувшего Межрегионального клирингового банка могут претендовать на получение 152,7 млн рублей страхового возмещения, подсчитали для «Известий» в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

По данным отчетности кредитной организации на 1 декабря, россияне хранили на ее счетах свыше 218 млн рублей сбережений.

Выплаты страховки вкладчикам Межрегионального клирингового банка начнутся не позднее 12 января 2017 года, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) в четверг.



До 28 декабря 2016 года агентству предстоит выбрать банки-агенты, через которые вкладчики кредитной организации смогут получить страховку.

Банк занимал 474 строчку по величине активов (1,6 млрд рублей на 1 декабря).