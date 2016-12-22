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В Нижегородской области выявили более 150 нарушений перевозки детей

Проверки проводились после трагедии в ХМАО

Нижегородская прокуратура инициировала проверки условий перевозки групп детей в регионе.

В итоге зафиксировано более 150 нарушений, сообщает НИА «Нижний Новгород».

В частности, нарушения касаются состояния водителей автобусов. Они часто не проходят медицинский осмотр перед рейсом и не обладают достаточным для подобных рейсов стажем.

Автобусы технически неисправны. ГИБДД о перевозках групп детей не информируется.

Как сообщает агентство, по результатам проверок прокуратура внесла более 60 представлений в территориальные подразделения ГИБД.

Около 50 материалов проверки направлено в местное управление Ространснадзора, которые необходимы для возбуждения административных дел. 20 должностных лиц получили предостережения.

Как писали «Известия», 4 декабря детская команда по спортивной гимнастике из Нефтеюганска на трассе Ханты-Мансийск – Тюмень попала в ДТП. 12 человек погибли, из них десять — дети. Следствие считает, что аварию спровоцировало нарушение ПДД водителями автобуса и одного из грузовиков, с которым он столкнулся.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

В Нижегородской области выявили более 150 нарушений перевозки детей

Проверки проводились после трагедии в ХМАО

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