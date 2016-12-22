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Nokia подала в суд на Apple за нарушение патентных прав

Сразу несколько исков направлены в европейские и американские суды

Финская компания Nokia подала несколько исков в европейские и американские суды против Apple. Об этом заявила пресс-служба финской компании. Nokia обвиняет американскую корпорацию в нарушении патентных прав.

Известно, что несколько лет по данному вопросу велись переговоры, однако договоренностей достичь по этому вопросу не удалось. Поэтому Nokia обратилась за защитой своих прав в суды.

Как сообщает ТАСС, иски против Apple направлены в  региональные суды Дюссельдорфа, Мангейма и Мюнхена в ФРГ, а также в районный суд США в Техасе.

Согласно исковым заявлениям, Apple нарушила 32 патента, включая разработки дисплея, антенны, пользовательского интерфейса, кодирования видео, сообщает НТВ.Ru.

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Nokia подала в суд на Apple за нарушение патентных прав

Сразу несколько исков направлены в европейские и американские суды

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