Nokia подала в суд на Apple за нарушение патентных прав

Финская компания Nokia подала несколько исков в европейские и американские суды против Apple. Об этом заявила пресс-служба финской компании. Nokia обвиняет американскую корпорацию в нарушении патентных прав.



Известно, что несколько лет по данному вопросу велись переговоры, однако договоренностей достичь по этому вопросу не удалось. Поэтому Nokia обратилась за защитой своих прав в суды.



Как сообщает ТАСС, иски против Apple направлены в региональные суды Дюссельдорфа, Мангейма и Мюнхена в ФРГ, а также в районный суд США в Техасе.



Согласно исковым заявлениям, Apple нарушила 32 патента, включая разработки дисплея, антенны, пользовательского интерфейса, кодирования видео, сообщает НТВ.Ru.

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