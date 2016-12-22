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В Амурской области вдвое сократили квоту на добычу рыбы

Такая ситуация сложилась из-за нехватки средств на научные исследования

В следующем году в Амурской области объем допустимого улова рыбы станет почти в два раза меньше, чем в 2016-м. Минсельхоз ввел квоту 88,8 т для Зейского водохранилища.

Сокращение произошло из-за того, что «ТИНРО-Центр» проводит на водоемах региона недостаточно научных исследований, необходимых для обоснования допустимых уловов. Причина — нехватка денег.

Согласно приказу Федерального агентства по рыболовству, на Зейском водохранилище в 2017 году представителям малых коренных народов разрешено наловить до 5 т «водных биологических ресурсов», рыбакам-спортсменам и любителям — до 8 т. В научно-исследовательских целях допустимо добыть 177 кг рыбы, еще около 75 т предназначено для промышленного рыболовства.

Таким образом, в следующем году на водоемах бассейна реки Амур и в Бурейском водохранилище не будет разрешенного рыболовства, информирует ИА «Амур.инфо». Для разбора этой ситуации отправлены обращения в Росрыболовство.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

В Амурской области вдвое сократили квоту на добычу рыбы

Такая ситуация сложилась из-за нехватки средств на научные исследования

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