В Амурской области вдвое сократили квоту на добычу рыбы

В следующем году в Амурской области объем допустимого улова рыбы станет почти в два раза меньше, чем в 2016-м. Минсельхоз ввел квоту 88,8 т для Зейского водохранилища.



Сокращение произошло из-за того, что «ТИНРО-Центр» проводит на водоемах региона недостаточно научных исследований, необходимых для обоснования допустимых уловов. Причина — нехватка денег.



Согласно приказу Федерального агентства по рыболовству, на Зейском водохранилище в 2017 году представителям малых коренных народов разрешено наловить до 5 т «водных биологических ресурсов», рыбакам-спортсменам и любителям — до 8 т. В научно-исследовательских целях допустимо добыть 177 кг рыбы, еще около 75 т предназначено для промышленного рыболовства.



Таким образом, в следующем году на водоемах бассейна реки Амур и в Бурейском водохранилище не будет разрешенного рыболовства, информирует ИА «Амур.инфо». Для разбора этой ситуации отправлены обращения в Росрыболовство.