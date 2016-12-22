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Траулер наскочил на камни рядом с Кольским полуостровом

ЧП произошло из-за уснувшего за штурвалом старпома судна

Уголовное дело возбуждено по факту инцидента с траулером «Себекс» в прибрежной зоне Кольского полуострова.

Судно отклонилось от курса и наскочило на камни в районе острова Лицкий, передает ИА «Би-порт».

Как установило следствие, причиной случившегося стали действия старшего помощника капитана. Он уснул на вахте и, таким образом, допустил повреждение траулера.

Ущерб оценили в 9 млн рублей.

Дело заведено по ч. 1 ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта»).

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Траулер наскочил на камни рядом с Кольским полуостровом

ЧП произошло из-за уснувшего за штурвалом старпома судна

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