Траулер наскочил на камни рядом с Кольским полуостровом

Уголовное дело возбуждено по факту инцидента с траулером «Себекс» в прибрежной зоне Кольского полуострова.



Судно отклонилось от курса и наскочило на камни в районе острова Лицкий, передает ИА «Би-порт».



Как установило следствие, причиной случившегося стали действия старшего помощника капитана. Он уснул на вахте и, таким образом, допустил повреждение траулера.

Ущерб оценили в 9 млн рублей.

Дело заведено по ч. 1 ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта»).

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.