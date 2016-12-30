Константин Кулясов: «Со Светлаковым мы друг друга поняли»

Возникшая на заре тысячелетия в татарстанской глубинке рок-команда «Анимация» по-настоящему заявила о себе десятью годами позже, когда ее темы — «Ванька», «Родина», «Спички» — стали попадать в заметные отечественные хит-парады и саундтреки популярных фильмов. Теперь группа ежегодно выпускает номерные альбомы с ироничными названиями. Последний — «Кругом враги» — появился только что, и в его поддержку устроен большой автомобильный гастрольный тур. По ходу турне лидер «Анимации» Константин Кулясов пообщался с обозревателем «Известий» Михаилом Марголисом.



— Ты сам решил перемещаться по стране на машине или кто-то посоветовал?

— Это моя личная идея. Захотелось сделать два тура в одном. Сначала проехал маршрут с акустической программой, что называется, прощупал почву. И сразу после этого мы отправились по России «с электричеством». Гастроли продлятся до мая. Сыграем в 78 городах, включая, разумеется, большие сольники в Москве и Питере.

— Ну и как катится по отечественным трассам?

— По Центральной России, Югу, Уралу вполне можно ехать. Есть несколько областей: Вологодская, Ярославская, Курганская, где дороги ужасные, а в остальном — нормально. Тем более переезды у нас небольшие: 200–300 км. За исключением, конечно, северных районов — Мурманск, Архангельск.

— Много штрафов уже заплатил сотрудникам ГИБДД?

— Пока ни одного. Останавливали периодически, но без санкций. А вот когда в Казахстан заехали, нас штрафовали трижды (улыбается).

— С 2012 года альбомы «Анимации» укладываются, скажем так, в определенный семантический ряд: «Время Ё», «Продано не всё», «Распутье», «Кругом враги». Получается цикл, из которого ты или не можешь или не хочешь вырваться?

— Я нас самом деле комфортно чувствую себя в данном материале. Но не стремлюсь эксплуатировать один и тот же образ. Есть лишь какие-то присущие большинству моих песен черты. Мне нравится некоторый стеб, сарказм. Не люблю условную группу «Слезы» (улыбается), какой мне иногда видится нынешний русский рок.



И наш новый альбом «Кругом враги» — это отчасти саркастический взгляд на сегодняшнее состояние общества. Ребенок, закрывающий лицо руками на обложке нашего диска, напоминает взрослых людей, что сейчас ежедневно сидят перед телевизором и всего боятся. Но есть и другие. Недавно на одном из наших концертов мне подарили замечательную футболку. На ней перечислены многие города, где мы выступаем в текущем туре, и крупно написано: «Кругом друзья».

— Тебе приходилось где-нибудь сталкиваться с неприятием твоей интонации? Некоторые ведь любую иронию или сатиру считают глумлением. Помнится, после появления твоей «Родины» в интернете встречались разные высказывания…

— Есть и негативная реакция. Но скорее по другим поводам. Меня недолюбливают музыкальные эстеты, журналисты, некоторые музыканты. Зато к нам на концерты приходит большое количество людей. Видимо, им я ничего плохого не сделал, и они наш сарказм принимают.



Для меня есть два существенных показателя: посещаемость концертов и раскупаемость альбомов. Так вот, даже на физическом носителе, который сейчас вроде никому не нужен, альбом «Кругом враги» расходится великолепно. А выступления наши проходят в очень теплой атмосфере, почти как квартирники с доверительным общением. Играем в зале на тысячу мест, а ощущение — что находимся в небольшой комнате.

— Допускаешь, что если переедешь из родного Чистополя, скажем, в Москву, то контактировать с публикой станет сложнее? Пока ты для нее как бы свой, а так — появится недоверие.

— Совершенно точно. Ты буквально озвучил мои мысли. Когда идет блок из пять-шести вещей, под которые не посмеешься, не попрыгаешь, которые нужно просто слушать, — заметно, что не все к такому готовы. Но, повторю, я не хочу бесконечно повторять «Ваньку» или «Родину». Мне интересно развиваться и в музыкальном смысле, и, если можно так заказать, в песенно-поэтическом. Поэтому я допускаю, что какая-то часть публики от нас всё равно будет отваливаться, но придет новая аудитория.

— Много ли ты слышишь упреков в эпигонстве? Например, когда в вашем новом альбоме встык звучат песни «Баян», «Трамваи», почему-то вспоминается Федор Чистяков. А если играет фактически титульная тема «Врут враги», тут же мерещится Чиж с его «Солдатом на привале».

— По духу эти песни, наверное, сильно похожи на наши, хотя при записи я так не чувствовал. Но в том же «Солдате на привале» и «Врут враги» нет ни одной совпадающей ноты. Иначе было бы глупо ее выпускать. Мы специально проверяли, поскольку почувствовали, что сравнения будут.

А вообще я уже привык к подобным рецензиям. Нас чуть ли ни с первого альбома пытаются с кем-то сравнить. Упоминают и «Машину Времени», и Чижа, и ДДТ, и даже «Танцы минус». Но я понимаю, что это несерьезно. Любое подобное сходство публика быстро бы раскусила и просто не ходила бы на наши концерты.



— Поговорим о каверах и трибьютах. Ты, кажется, ими не злоупотребляешь?



— По-моему, они набили оскомину. Ощущение, что действительно сейчас кризис идей. Ничего люди сами не придумывают. И каждый пытается проехаться на истории другого. Может, в столице это не так заметно, но в регионах почти в каждом клубе висят афиши, где крупно написано: «Сектор Газа», а дальше мелким шрифтом: «В исполнении группы «Черный вторник». Или песни группы «Король и Шут» в исполнении группы такой-то. И подобного очень много.



Самое интересное, что такие концертики собирают полные залы. У людей нет денег поехать куда-то на концерт любимого артиста, а к ним в город звезды приезжают редко. Вот решают вопрос таким способом. И музыкантам-«каверщикам» — замечательно. Не можешь самореализоваться — переигрывай чей-то хитовый репертуар и получай бабло.



— У «Анимации» весьма удачно складываются отношения с кино. Ваши песни не раз попадали в саундтреки популярных фильмов. Сейчас есть какие-нибудь предложения в этой сфере?



— У нас сложились хорошие, доверительные отношения с Сережей Светлаковым. Буквально недели полторы назад мы очередной раз обстоятельно общались и друг друга поняли. Если он позовет нас в какой-то свой новый проект, обязательно соглашусь.



— Так и ты его можешь позвать в следующий клип «Анимации»?



— Хотел бы. Есть даже конкретная задумка — на песню «Возвращаться». Обещал прислать ему вариант сценария. Если подойдет — сработаемся.