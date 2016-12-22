В КНР объяснили, почему не стали поддерживать резолюцию по Сирии

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин призвала мировое сообщество не политизировать или усложнять сирийский вопрос, а попытаться вместе решать его.



Она напомнила, что Сирия — независимая страна и другим государствам необходимо уважать ее целостность и суверенитет, а также подчеркнула, что китайская сторона считает политическое соглашение единственным верным решением в сложившейся ситуации.

Таким образом, китайский дипломат ответила на вопрос, почему Пекин не поддержал проект резолюции о механизме расследований военных преступлений в Сирии.

Напомним, Генассамблея ООН намерена создать структуру по сбору и анализу доказательств преступлений, которые были совершены во время сирийского конфликта.



За принятие резолюции о создании специального органа проголосовали 105 стран, 52 государства воздержались, 15 выступили против, включая Китай, Сирию, Россию, Белоруссию, Киргизию, Иран и Алжир.



Вооруженный конфликт в Сирии начался в марте 2011 года. Правительственные силы воюют с боевиками различных вооруженных формирований и исламистских группировок, в числе которых ИГ и «Джебхат Фатах аш-Шам» (обе запрещены в России по решению суда).

