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Курск вошел в пятерку лучших городов России

За это звание в рейтинге боролись 94 города

Курск занял пятое место в списке лучших городов России. Рейтинг экологического управления российских городов за 2015 год подготовило Минприроды совместно с компанией «Эрнст энд Янг».

Учитывались данные по таким показателям, как воздушная среда, водопользование и качество воды, обращение с отходами, использование территории, транспорт, энергопотребление, управление воздействием на окружающую среду, отмечает KurskCity.ru.

Лидирующие позиции заняли Горно-Алтайск, Москва, Вологда, Магас. Замыкают список Салехард, Владивосток и Тюмень.

Согласно исследованию, по качеству воды и экологичности транспорта Курск занял первое место. По качеству воздушной среды первое место занял Симферополь, по уровню обращения с отходами — Сыктывкар, а по обеспечению транспортом — Севастополь.

По мнению исследователей, наиболее эффективно управляют территориями в Нефтеюганске.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Курск вошел в пятерку лучших городов России

За это звание в рейтинге боролись 94 города

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