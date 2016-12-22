Песков назвал невменяемым автора статьи New York Daily News о Карлове

Материал, опубликованный в американском издании New York Daily News, об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова мог написать только «не совсем вменяемый человек». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в четверг.

«Вы знаете, очень много, к сожалению, людей не совсем вменяемых, а зачастую — полностью невменяемых, с извращенным пониманием того, что такое хорошо и что такое плохо. Я не думаю, что эти люди, к коим безусловно относится автор статьи, заслуживают хотя бы каких-то упоминаний и хотя бы какой-то памяти», — сказал он журналистам в ответ на вопрос, собирается ли Москва требовать извинений от автора материала.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ведомство намерено направить письмо с требованиями к автору извиниться за статью. В материале убитый российский дипломат сравнивается с послом Третьего рейха.

Убийство 62-летнего Андрея Карлова произошло вечером 19 декабря во время церемонии открытия фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре. Убийца был ликвидирован во время спецоперации.

Ранее также стало известно, что в ходе расследования убийства были задержаны 13 человек, в числе которых мать, отец, сестра и другие родственники преступника.