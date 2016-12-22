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Уровень популярности России у американцев упал до показателя 1986 года

Такие данные по итогам опроса получили исследователи Чикагского совета по глобальным вопросам

Ученые Чикагского совета по глобальным вопросам выяснили, что уровень позитивного отношения американцев к России упал до показателя 30-летней давности.

Такие результаты получили исследователи по итогам опроса в декабре, передает «Федеральное агентство новостей».

Опрос проводился во всех штатах США. Специалисты предложили респондентам отметить отношение к РФ с помощью 100-балльной шкалы.

Низшее деление обозначало крайне негативные чувства, а высшее деление — максимально позитивное отношение. В результате средняя оценка составила 32 балла.

При этом, опрос показал, что сторонники Республиканской партии в целом относятся к России лучше, чем демократы: 35 баллов против 28.

По данным исследования, максимально позитивно американцы относились к России в 1990-1991 годах — тогда этот показатель достигал 59 баллов. Наименьший уровень популярности России был отмечен в США в 1982 году — 25 баллов.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Уровень популярности России у американцев упал до показателя 1986 года

Такие данные по итогам опроса получили исследователи Чикагского совета по глобальным вопросам

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