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Брянские предприятия задолжали сотрудникам более 30 млн рублей

Самый большой долг — у завода металлоконструкций

Задолженность по зарплате сотрудникам предприятий Брянской области превышает 30 млн рублей.

Это показала проверка, проведенная региональной прокуратурой.

На 1 декабря денег за работу не получили более 460 человек, сообщает сайт NASHBRYANSK.RU.

Самый большой долг перед работниками — у завода металлоконструкций и техоснастки. 350 человек ожидают получения в общей сложности 17 млн рублей.

111 военный завод Минобороны задолжал 10,5 млн рублей 53 сотрудникам.

Как писали «Известия», по данным Росстата, в целом в стране задолженность по зарплате достигла 3,85 млрд рублей. Она увеличилась на 1,6 % с ноября по декабрь. Чаще других зарплату сотрудникам не платят на обрабатывающих предприятиях.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Брянские предприятия задолжали сотрудникам более 30 млн рублей

Самый большой долг — у завода металлоконструкций

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