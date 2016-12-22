Прокуратура обнаружила грубые нарушения в Озерском доме-интернате

В Озерском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Челябинской области выявлены грубые нарушения санитарных норм. Региональная прокуратура провела проверку, после того как в ноябре там были госпитализированы семь человек с острым гастроэнтеритом.

Сотрудники учреждения не соблюдали технологию приготовления пищи, сроки и правила хранения продуктов, инструкции по использованию дезинфицирующих средств и др. В доме-интернате отсутствовали профессиональная подготовка и аттестация медсестер, а ежедневные медицинские осмотры работников пищеблока проводились только для галочки.

По итогам проверки прокурор внес представление главе администрации Озерского городского округа, а также директору учреждения об устранении нарушений федерального законодательства. Дом-интернат оштрафован, четыре сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности, передает ИА «Урал-пресс-информ».