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Цистерна на 270 тыс. рублей пропала с брянского молочного комбината

Воры увезли ее на санях и продали, снизив цену в 100 раз

Полиция задержала двух жителей Брянской области за кражу цистерны с молочного комбината в Погаре.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости» со ссылкой на УМВД, директор предприятия, который обратился в правоохранительные органы, рассказал, что из ангара пропала емкость объемом 4,2 тыс. л. Ее стоимость он оценил в 270 тыс. рублей.

Позже воров удалось разыскать, ими оказались двое местных жителей. Они признались, что цистерну увезли на санях и реализовали в соседней деревне за 2,5 тыс. рублей.

Расследование продолжается.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Цистерна на 270 тыс. рублей пропала с брянского молочного комбината

Воры увезли ее на санях и продали, снизив цену в 100 раз

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