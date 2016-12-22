Ле Пен заявила о желании снять антироссийские санкции

Кандидат в президенты Франции, глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что хочет снять ограничительные меры в отношении России.

«Я хочу снять эти санкции. Как минимум те, что касаются Франции. Я всегда считала их одновременно несправедливыми и полностью неэффективными, даже контрпродуктивными», — заявила она в интервью «РИА Новости».

Ле Пен отметила, что ограничительные меры «мешают любому диалогу с Россией».

«Мы заинтересованы во взаимодействии с вашей страной и совместной работе по многим вопросам — начиная с противодействия исламскому терроризму и урегулирования сирийского кризиса. Я хочу отметить, что эти санкции разрушительно влияют на нашу экономику, особенно на наше сельское хозяйство», — сказала она.

Ранее ЕС официально объявил о продлении антироссийских санкций до 31 июля 2017 года.

Обострение отношений между Россией и Евросоюзом началось весной 2014 года, после присоединения Крыма к РФ по итогам референдума, в ходе которого большинство жителей региона проголосовали за решение. Москва неоднократно подчеркивала, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права.

