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В Шанхае зафиксирован случай заражения птичьим гриппом

Пострадавший госпитализирован

Новый случай заражения птичьи гриппом H7N9 зафиксировали медики Шанхая. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению и планированию семьи.

Пострадавшим от вируса оказался 45-летний мужчина по фамилии Чжан, который приехал в Шанхай из провинции Цзянсу. Он госпитализирован и проходит лечение.

Чжан стал третьим за неделю человеком, у которого в Китае диагностировали птичий грипп.

С сегодняшнего дня в стране частично запрещена продажа мяса птицы после обнаружения у одного из граждан птичьего гриппа, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

В Шанхае зафиксирован случай заражения птичьим гриппом

Пострадавший госпитализирован

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