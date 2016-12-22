В Шанхае зафиксирован случай заражения птичьим гриппом

Новый случай заражения птичьи гриппом H7N9 зафиксировали медики Шанхая. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению и планированию семьи.

Пострадавшим от вируса оказался 45-летний мужчина по фамилии Чжан, который приехал в Шанхай из провинции Цзянсу. Он госпитализирован и проходит лечение.

Чжан стал третьим за неделю человеком, у которого в Китае диагностировали птичий грипп.

С сегодняшнего дня в стране частично запрещена продажа мяса птицы после обнаружения у одного из граждан птичьего гриппа, сообщает сайт «Комсомольской правды».