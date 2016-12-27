Рамон Варгас: «Для меня честь разделить Новый год с русской публикой»

Один из самых известных теноров наших дней — мексиканский певец Рамон Варгас за несколько часов до боя кремлевских курантов даст сольный концерт в Большом зале Московской консерватории в рамках фестиваля «Новый год в консерватории». С певцом встретилась обозреватель «Известий» Наталья Васильева.



— Почему вы согласились выступить в России в канун Нового года?



— Московская консерватория — одно из самых уважаемых учебных заведений во всем мире. В ней учились многие великие музыканты. Поэтому выступить в Большом зале консерватории для меня не менее престижно, чем в «Карнеги-холле». Я уже выступал в этом зале и рад снова в него вернуться. Для меня честь разделить празднование Нового года с российской публикой.



— Вы много гастролируете. В какой стране проводите больше времени? Удается ли выступать на родине?



— Я стараюсь придерживаться более или менее уравновешенного графика. Даю около 50 выступлений в год, включая концерты и оперы. Основную часть времени провожу в Вене. Там я выступаю чаще всего. К сожалению, я очень давно не выступал в Мексике. В основном работаю в таких залах, как Венская опера, «Метрополитен-опера», «Ковент-Гарден» и др.



— Вы уже стали «человеком мира»?



— Я уехал из Мексики более 30 лет назад и большую часть своей жизни провел в Европе. Учитывая, что в основном я гастролирую, думаю, что да, стал.



— Всегда казалось, что классическая музыка — искусство для избранных. Сейчас же ее стараются сделать массовой — она звучит на чемпионатах мира по футболу, Олимпийских играх. Как вы к этому относитесь?



— Я думаю, что музыка универсальна. Смешение стилей важно, так как создает почву для креатива, а то, что классическая музыка становится частью поп-культуры, можно назвать скорее положительным. Это позволяет массовому слушателю, ранее не знакомому с классикой, услышать великие произведения и, возможно, заинтересоваться ими.



— Что на мировой музыкальной арене говорят о русской оперной школе?



— Она всегда была очень известной. Даже Верди написал «альтернативную арию» в опере «Эрнани» для Николая Иванова, который также был любимым певцом Россини. Это подтверждает глубоко укоренившиеся оперные традиции России, не случайно большинство театров мира приглашают русских певцов и музыкантов.



— Кого из наших исполнителей вы могли бы отметить и почему?



— Список выдающихся российских певцов очень длинный. Я знаком только с его частью: Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Мария Гулегина. Эти люди не только потрясающие певцы, но и мои хорошие друзья.



— У вас есть любимая площадка для выступления? Где вам больше нравится атмосфера, акустика, публика?



— У меня есть множество любимых театров. Во-первых, это Венская государственная опера. Мне очень нравится ее оркестр и публика. Во-вторых, это «Опера Бастилия» в Париже: меня восхищает публика и сам город, в котором находится этот зал. В этот список, несомненно, входит «Ла Скала» — театр, вся атмосфера которого наполнена традицией и историей. И, конечно, «Метрополитен-опера». К сожалению, я еще ни разу не выступал в оперном театре в России. Надеюсь, вскоре я это исправлю.



— Что вами движет, когда вы соглашаетесь на тот или иной концерт? Значимость площадки, гонорар или интересное предложение?



— Честно говоря, для меня не столько важна площадка, сколько связь с публикой. Когда чувствуешь контакт с аудиторией, это необыкновенное ощущение. Конечно, чаще всего в престижных театрах собираются лучшие артистические команды, но это не всегда влечет за собой интересные творческие работы. Я не раз наблюдал потрясающие постановки и в небольших театрах.



— Каковы, на ваш взгляд, перспективы серьезной классической музыки?



— Думаю, будущее классической музыки многообещающее. Я не пессимист. Современное общество очень обеспокоено вопросами потребления и обладания чем-либо. Но я думаю, что в конце концов ценности культуры и искусства победят.



— По какому принципу вы подобрали репертуар для русской публики?



— Для новогоднего концерта я постарался подобрать оптимистический репертуар, способный передать радость и надежду. Буду исполнять арии Доницетти, Пуччини, Россини, Гуно и, конечно же, Чайковского.



Справка «Известий»

Мировую известность Рамону Варгасу принес счастливый случай. В 1992 году нью-йоркская «Метрополитен-опера» пригласила его заменить Лучано Паваротти в опере «Лючия ди Ламмермур». За свою карьеру Варгас исполнил более 50 партий, из которых наиболее известными стали Риккардо в опере «Бал-маскарад», Манрико в «Трубадуре», заглавная роль в «Доне Карлосе», Герцог в «Риголетто», Альфред в «Травиате» и многие другие.