Более 3,2 т спиртосодержащих лосьонов изъяли в Забайкалье

Более 3,2 т суррогатного концентрата изъяли полицейские в Забайкальском крае. Их под видом косметических лосьонов и пищевых добавок продавали в магазинах и киосках.

Косметический лосьон с экстрактом боярышника выявлен в продуктовом магазине села Засопка. В Чите полицейские на одной из торговых баз обнаружили большую партию спиртосодержащей пищевой добавки «Пшеничная» без соответствующих документов.

Образцы изъятых лосьонов направлены на исследование, передает ИА FlashSiberia. В настоящее время устанавливаются цеха, в которых контрафакт производился, и каналы его поставки в розничные торговые точки.

В 2016 году в Забайкальском крае количество пострадавших от спиртосодержащей настойки «Боярышник» увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом — до 202 человек.

«Известия» ранее сообщали, что число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске возросло до 71. В больницах остаются 36 человек.

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