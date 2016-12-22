Путин поручил обсудить разработку рыбоводных заводов в Карелии

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Карелии обсудить создание в Карелии заводов по производству высококачественных комбикормов и мальков. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Согласно поручению, будут рассмотрены вопросы о целесообразности государственной поддержки создания на территории указанного субъекта заводов по производству высококачественных комбикормов и мальков (смолта), отмечает ИА «Карелinform».

Ответственными за выполнение работ назначены председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и глава Карелии Александр Худилайнен. Доклад рассмотрят до 1 марта 2017 года.

Напомним, ранее «Известия» сообщали, что в регионе появятся два завода по выращиванию мальков. Один из них построят на реке Выг. По предварительным расчетам, его строительство обойдется в 800 млн рублей.

Ожидается, что второй завод к 2019 году сможет полностью обеспечивать себя посадочным материалом.