Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
22 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В НАО детей кочевников отправляют в тундру на новогодние каникулы

Более сотни учеников школ в Нарьян-Маре смогут отметить праздник со своими родными

Кампания по доставке школьников из Нарьян-Мара в родные поселки в тундре стартовала в Ненецком автономном округе.

По словам губернатора Игоря Кошина, встретить Новый год в своих семьях смогут более сотни ребят.

Детей планируется перевозить на вертолетах. В рамках кампании запланировано шесть рейсов. Вертолеты будут летать в 13 отдаленных поселений.

Планируется отправка детей в деревни на побережье Карского и Баренцева морей, а также на арктические острова Вайгач и Колгуев.

Обратно возвращать ребят начнут с 11 января.

В администрации НАО сообщили, что ежегодно на организацию школьного вертолета округ будет выделять 25 млн рублей.

Как сообщает ИА FlashNord, на летние каникулы запланированы такие же мероприятия.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

В НАО детей кочевников отправляют в тундру на новогодние каникулы

Более сотни учеников школ в Нарьян-Маре смогут отметить праздник со своими родными

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Данилов

политолог

Все мнения

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке