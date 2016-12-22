В НАО детей кочевников отправляют в тундру на новогодние каникулы

Кампания по доставке школьников из Нарьян-Мара в родные поселки в тундре стартовала в Ненецком автономном округе.



По словам губернатора Игоря Кошина, встретить Новый год в своих семьях смогут более сотни ребят.

Детей планируется перевозить на вертолетах. В рамках кампании запланировано шесть рейсов. Вертолеты будут летать в 13 отдаленных поселений.



Планируется отправка детей в деревни на побережье Карского и Баренцева морей, а также на арктические острова Вайгач и Колгуев.

Обратно возвращать ребят начнут с 11 января.

В администрации НАО сообщили, что ежегодно на организацию школьного вертолета округ будет выделять 25 млн рублей.

Как сообщает ИА FlashNord, на летние каникулы запланированы такие же мероприятия.