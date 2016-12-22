На побережье Алушты снесут более 20 отелей и кафе

В Алуште будут снесены постройки, расположенные в 100 м от моря в Профессорском уголке. В список вошли 24 объекта, в том числе семиэтажные гостиницы, а также кафе.

Владельцам зданий, подлежащих сносу, отправили уведомления. По словам главы администрации Алушты Игоря Сотова, эти объекты решено демонтировать в соответствии с концепцией развития города, также при выборе сыграло роль наличие у хозяев правоустанавливающих документов, передает ИА «Крыминформ».

При наличии нужных бумаг владельцы могут рассчитывать на компенсацию от властей. Демонтаж построек из первого списка должен завершиться к лету следующего года.

Как ранее сообщали «Известия», из бюджета Крыма выделен 1 млрд рублей на демонтаж около 9 тыс. зданий и построек возле моря. Благоустройство прибрежной зоны решено начать с Алушты и Коктебеля.