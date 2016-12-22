Глава Татарстана снялся в видео в стиле Mannequin challenge

Президент Татарстана Рустам Минниханов присоединился к мировому флешмобу Mannequin challenge. Его суть в том, что человек или группа людей остается неподвижной, пока между ними перемещается оператор, записывающий видео.

Новый ролик лидер республики выложил утром 22 декабря на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Отметим, что это первый Mannequin challenge в России с участием главы региона.

В этой акции ранее отметились экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, президент Барак Обама, фракция «Единой России» в Госдуме РФ, певицы Бейонсе, Адель и Бритни Спирс, звезды мирового и российского спорта, а также многие другие известные личности, сообщает ИА «Татаринформ».

