Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
22 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Глава Татарстана снялся в видео в стиле Mannequin challenge

Рустам Минниханов стал первым главой российского региона, который принял участие в мировом флешмобе

Президент Татарстана Рустам Минниханов присоединился к мировому флешмобу Mannequin challenge. Его суть в том, что человек или группа людей остается неподвижной, пока между ними перемещается оператор, записывающий видео.

Новый ролик лидер республики выложил утром 22 декабря на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Отметим, что это первый Mannequin challenge в России с участием главы региона.

В этой акции ранее отметились экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, президент Барак Обама, фракция «Единой России» в Госдуме РФ, певицы Бейонсе, Адель и Бритни Спирс, звезды мирового и российского спорта, а также многие другие известные личности, сообщает ИА «Татаринформ».

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Глава Татарстана снялся в видео в стиле Mannequin challenge

Рустам Минниханов стал первым главой российского региона, который принял участие в мировом флешмобе

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Данилов

политолог

Все мнения

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке