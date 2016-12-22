Глава МИД Украины анонсировал введение визового режима с Россией

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинское внешнеполитическое ведомство анализирует возможные ответные шаги РФ в случае введения Киевом визового режима для российских граждан.



Об этом украинский министр заявил в эфире телеканал «1+1», передает «Федеральное агентство новостей».



Климкин отметил, что после анализа ситуации МИД Украины представит предложение о том, в какие сроки и каким образом должен быть введен визовый режим между странами.



При этом министр считает, что визовый режим — это «норма отношений между цивилизованными странами».



В октябре 2016 года спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий предложил депутатам рассмотреть вопрос визового режима с Россией.

