Глава МИД Украины анонсировал введение визового режима с Россией

По словам Павла Климкина, Киев проанализирует возможные ответные шаги со стороны РФ и затем представит предложение о том, в какие сроки и каким образом должен быть введен визовый режим между странами
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинское внешнеполитическое ведомство анализирует возможные ответные шаги РФ в случае введения Киевом визового режима для российских граждан.
Об этом украинский министр заявил в эфире телеканал «1+1», передает «Федеральное агентство новостей».
Климкин отметил, что после анализа ситуации МИД Украины представит предложение о том, в какие сроки и каким образом должен быть введен визовый режим между странами.
При этом министр считает, что визовый режим — это «норма отношений между цивилизованными странами».
В октябре 2016 года спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий предложил депутатам рассмотреть вопрос визового режима с Россией.
Он напомнил, что в начале 2016 года зарегистрировал постановление об отмене соглашения о безвизовом режиме, который действует между странами.
При этом крупнейшая фракция рады — «Блок Петра Порошенко» — выступила против инициативы Парубия, мотивируя это тем, что Москва может симметрично ответить.
Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев считает, что введение визового режима с Россией нецелесообразно, так как может привести к массовому бегству граждан с украинской территории.
В свою очередь, внефракционный депутат Верховной рады Владимир Парасюк заявил, что граждане республики, работающие в России, могут на Украину не возвращаться.