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Глава МИД Украины анонсировал введение визового режима с Россией

По словам Павла Климкина, Киев проанализирует возможные ответные шаги со стороны РФ и затем представит предложение о том, в какие сроки и каким образом должен быть введен визовый режим между странами

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинское внешнеполитическое ведомство анализирует возможные ответные шаги РФ в случае введения Киевом визового режима для российских граждан.

Об этом украинский министр заявил в эфире телеканал «1+1», передает «Федеральное агентство новостей».

Климкин отметил, что после анализа ситуации МИД Украины представит предложение о том, в какие сроки и каким образом должен быть введен визовый режим между странами. 

При этом министр считает, что визовый режим — это «норма отношений между цивилизованными странами».

В октябре 2016 года спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий предложил депутатам рассмотреть вопрос визового режима с Россией.

Он напомнил, что в начале 2016 года зарегистрировал постановление об отмене соглашения о безвизовом режиме, который действует между странами.

При этом крупнейшая фракция рады — «Блок Петра Порошенко» — выступила против инициативы Парубия, мотивируя это тем, что Москва может симметрично ответить.

Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев считает, что введение визового режима с Россией нецелесообразно, так как может привести к массовому бегству граждан с украинской территории.

В свою очередь, внефракционный депутат Верховной рады Владимир Парасюк заявил, что граждане республики, работающие в России, могут на Украину не возвращаться.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Глава МИД Украины анонсировал введение визового режима с Россией

По словам Павла Климкина, Киев проанализирует возможные ответные шаги со стороны РФ и затем представит предложение о том, в какие сроки и каким образом должен быть введен визовый режим между странами

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