Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
22 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Задержаны четыре подозреваемых в подготовке теракта в Берлине

Они были в контакте с находящимся в розыске исполнителем

Полиция германского Дортмунда задержала четырех человек по подозрению в причастности к подготовке теракта в Берлине. По версии полиции, они поддерживали контакт с исполнителем теракта Анисом Амри, находящимся в общеевропейском розыске.

Напомним, грузовой автомобиль террориста врезался в толпу в западной части Берлина на рождественской ярмарке. Перед этим он угнал грузовик польской транспортной фирмы, убив водителя, сообщает Утро.ru.

В результате 12 человек погибли, 48 пострадали. Власти классифицировали этот инцидент как теракт.

Генеральная прокуратура Германии объявила вознаграждение в размере €100 тыс. за информацию о местонахождении берлинского террориста, совершившего наезд на толпу на рождественской ярмарке. 

Правоохранительные органы страны предупреждают, что 24-летний выходец из Туниса Анис Амри, ростом 178 см и весом около 75 кг, с черными волосами и карими глазами, может быть вооружен и опасен.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Задержаны четыре подозреваемых в подготовке теракта в Берлине

Они были в контакте с находящимся в розыске исполнителем

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Данилов

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке