Задержаны четыре подозреваемых в подготовке теракта в Берлине

Полиция германского Дортмунда задержала четырех человек по подозрению в причастности к подготовке теракта в Берлине. По версии полиции, они поддерживали контакт с исполнителем теракта Анисом Амри, находящимся в общеевропейском розыске.

Напомним, грузовой автомобиль террориста врезался в толпу в западной части Берлина на рождественской ярмарке. Перед этим он угнал грузовик польской транспортной фирмы, убив водителя, сообщает Утро.ru.



В результате 12 человек погибли, 48 пострадали. Власти классифицировали этот инцидент как теракт.



Генеральная прокуратура Германии объявила вознаграждение в размере €100 тыс. за информацию о местонахождении берлинского террориста, совершившего наезд на толпу на рождественской ярмарке.



Правоохранительные органы страны предупреждают, что 24-летний выходец из Туниса Анис Амри, ростом 178 см и весом около 75 кг, с черными волосами и карими глазами, может быть вооружен и опасен.

