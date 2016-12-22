Из-за коммунальной аварии в Самаре остались без тепла 48 жилых домов

Из-за крупной коммунальной аварии более 10 тыс. жителей Самары остались без тепла. На улице Стара-Загора вечером 21 декабря прорвало трубопровод с горячей водой.



Как передает НИА «Самара», авария затронула жильцов 48 жилых домов, а также ряд социальных объектов, среди которых два детсада и одна школа. Потребителей подключили на поток с обратного трубопровода.



Ранее коммунальщики планировали ликвидировать аварию до 05.00 утра, затем обещали устранить ее в четверг к полудню. Но на месте ЧП работы до сих пор продолжаются. Поврежденный участок найден, рабочие приступили к его замене.

