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Из-за коммунальной аварии в Самаре остались без тепла 48 жилых домов

На улице Стара-Загора прорвало трубопровод с горячей водой

Из-за крупной коммунальной аварии более 10 тыс. жителей Самары остались без тепла. На улице Стара-Загора вечером 21 декабря прорвало трубопровод с горячей водой.

Как передает НИА «Самара», авария затронула жильцов 48 жилых домов, а также ряд социальных объектов, среди которых два детсада и одна школа. Потребителей подключили на поток с обратного трубопровода.

Ранее коммунальщики планировали ликвидировать аварию до 05.00 утра, затем обещали устранить ее в четверг к полудню. Но на месте ЧП работы до сих пор продолжаются. Поврежденный участок найден, рабочие приступили к его замене.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Из-за коммунальной аварии в Самаре остались без тепла 48 жилых домов

На улице Стара-Загора прорвало трубопровод с горячей водой

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