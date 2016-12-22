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Сахалин обогнал Москву по количеству гастарбайтеров

Область заняла третье место после Магадана и Чукотки

Сахалинская область заняла третье место по числу мигрантов, приехавших на заработки. Доля рабочих в регионе составила 8,3%. Наиболее охотно мигранты едут в Магаданскую область, где доля среди рабочих на 1 ноября достигла 9,4%, а на Чукотке — 8,7%. Соответствующие данные следуют из мониторинга Минтруда, с которыми ознакомилось издание Life.

Согласно исследованию, в Москве показатель равен 7,4%, в Московской области — 7,7%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 7,2%.

Отмечается, что в регионах Северного Кавказа плотность мигрантов из других стран ниже в 10 раз. В частности, в Чечне доля мигрантов составляет 1,1%, а в Дагестане — 1%. Кроме того, реже всего иностранцы приезжают на заработки в Чувашию (0,6%) и Марий Эл (0,7%).

Для того чтобы подзаработать, на Дальний Восток, как правило, едут граждане среднеазиатских республик бывшего СССР, а также Китая и Южной Кореи. Выдача разрешений мигрантам на работу в России производится в соответствии с установленными квотами, ограничивающими число работников, которые могут трудиться в стране, пишет ИА SakhalinMedia.

По данным Росстата, средняя зарплата в Магаданской области составляет 63 тыс. рублей, что почти в два раза больше, чем в средняя зарплата по стране — 36 тыс. рублей. Однако оклад вполне сопоставим с размером зарплаты мигрантов в Москве, который составляет 67 тыс. рублей. На Сахалине средняя зарплата составляет 64 тыс. рублей, на Чукотке — 78 тыс. рублей.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Сахалин обогнал Москву по количеству гастарбайтеров

Область заняла третье место после Магадана и Чукотки

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