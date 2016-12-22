Шойгу: ВКС РФ за время операции в Сирии ликвидировали 35 тыс. боевиков

В результате операции ВКС РФ в Сирии было ликвидировано 35 тыс. боевиков, в том числе 204 полевых командира, и 1,5 тыс. единиц техники.



Такие данные на заседании коллегии Министерства обороны России озвучил глава ведомства Сергей Шойгу.



По его словам, российская боевая авиация совершила 18,8 тыс. вылетов, нанеся 71 тыс. ударов по инфраструктуре террористов.

«Ликвидированы 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, полторы тысячи единиц военной техники террористов», — сказал Шойгу, отметив, что у боевиков было изъято 448 танков и других боевых бронированных машин, 57 систем реактивного залпового огня, 418 самодельных реактивных систем залпового огня, 410 минометов и более 28 тысяч единиц стрелкового оружия.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что операция российских ВКС предотвратила распад Сирии.



По его данным, оружие в ближневосточной стране сложили уже 9 тыс. боевиков, а к режиму прекращения огня уже присоединились 1074 населенных пункта с общим населением около 3 млн человек.

