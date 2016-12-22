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Песков: «Информационная война идет полным ходом»

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал постановочные кадры якобы действий ВКС России против гражданского населения Сирии

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что информационная война идет полным ходом. Объем, скорость передачи информации кратно увеличивается, отметил он, но Россия научилась противостоять информационной угрозе.

«Информационная война идет полным ходом, мы все существуем в атмосфере информационной войны»,— сказал Песков в интервью «Россия 24». От отметил, что наряду с информацией, которая учит и спасает, есть информация, которая обманывает.

«Есть информация, которая спасает, просвещает, учит, информирует, и в то же время информация, которая обманывает, наносит вред информационным системам», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

«Россия научилась противостоять информационной угрозе, — продолжил он. — И мы видим, что это приносит результаты».

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Песков: «Информационная война идет полным ходом»

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал постановочные кадры якобы действий ВКС России против гражданского населения Сирии

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