Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
22 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Крупные хищения совершены на «юбилейных» объектах в Орле

Из суммы, выделенной из федерального бюджета на строительство объектов, пропал в общей сложности 1 млрд рублей

Во время строительства объектов к 450-летию Орла похищен 1 млрд рублей.

Именно во столько оценили правоохранительные органы объем хищений бюджетных средств, выделенных на эти работы.

Об этом сообщил глава управления по экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД Федор Козин.

Дела возбуждены против руководителей ООО «Спецстрой-Монтаж», ООО «Смоленская строительная компания» и ООО «Стройсервис», передает ИА «Абирег».

Самые большие хищения – 700 млн рублей - были зафиксированы при строительстве многопрофильного медцентра на бульваре Победы, уточняет агентство.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Крупные хищения совершены на «юбилейных» объектах в Орле

Из суммы, выделенной из федерального бюджета на строительство объектов, пропал в общей сложности 1 млрд рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Данилов

политолог

Все мнения

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке