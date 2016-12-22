Крупные хищения совершены на «юбилейных» объектах в Орле

Во время строительства объектов к 450-летию Орла похищен 1 млрд рублей.



Именно во столько оценили правоохранительные органы объем хищений бюджетных средств, выделенных на эти работы.



Об этом сообщил глава управления по экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД Федор Козин.

Дела возбуждены против руководителей ООО «Спецстрой-Монтаж», ООО «Смоленская строительная компания» и ООО «Стройсервис», передает ИА «Абирег».

Самые большие хищения – 700 млн рублей - были зафиксированы при строительстве многопрофильного медцентра на бульваре Победы, уточняет агентство.