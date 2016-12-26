Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
26 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Россия к 2030 году догонит Европу по переработке отходов

Минпромторг подготовил стратегию развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов до 2030 года

Фото: ТАСС/Антон Буценко

Министерство промышленности и торговли планирует сделать экономически невыгодным захоронение или хранение отходов, содержащих сырьевые компоненты. Такая цель указана в проекте стратегии развития промышленности по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года. Об этом «Известиям» рассказали в Минпромторге, специалисты которого подготовили проект и направили его для получения замечаний и предложений в Минприроды, Минстрой, Минэнерго, Минэкономразвития и Российскую академию наук.

Задачей стратегии является рост доли переработки отходов, который к 2030 году должен увеличиться почти в два раза — до 95%. Подобные показатели сегодня демонстрируют некоторые европейские страны. Например, Швеция перерабатывает 100% образующихся отходов, а также закупает сырье в виде отходов у других стран, рассказал «Известиям» гендиректор Института энергоэффективных технологий в строительстве Владимир Сидорович.

— В целом Минпромторг в сфере переработки отходов движется в рамках международных стандартов. Так, например, одним из передовых в этой области считается регулирование, осуществляемое Европейским союзом. Можно найти много схожих идей в предложениях Минпромторга и политике европейских органов, — отметил старший юрист консалтинговой группы НЭО Центр Александр Хрипунов.

Согласно статистике Росприроднадзора, в России ежегодно образуется 5 млрд т отходов, из которых перерабатывается 2,7 млрд т, то есть 53%. Ежегодно размещается 2,3 млрд т отходов, при этом в целом накоплено уже более 30 млрд т.

По данным Минпромторга, доля твердых бытовых отходов составляет всего 1,5% от общего количества образований — около 56,4 млн т в год, из которых утилизируется всего 7–9%, остальное подлежит захоронению на полигонах.

На первом этапе стратегии будут реализованы пилотные проекты именно по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО). В частности, уже одобрен проект «Ростеха» по строительству четырех заводов термической переработки ТКО в Московской области и одного завода в Казани. Согласно заявленной мощности все пять заводов «Ростеха» переработают 3,35 млн т ТКО, таким образом доля переработки твердых отходов вырастет до 10–12%.

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства считают, что вопрос о ТКО необходимо проработать более детально.

— По нашему мнению, необходимо отдельно выделить информацию о доле переработки ТКО — какая доля перерабатывается сейчас и какие целевые показатели определены, за счет каких технологий рассчитывают развивать данное направление, — заявили «Известиям» в министерстве.

В качестве проекта по сортировке и глубокой переработке ТКО в Минстрое предложили рассмотреть завод в Городецком районе Нижегородской области, который построен благодаря концессионному соглашению и успешно работает на протяжении пяти лет.

Однако основная часть отходов на сегодняшний день всё же приходится на вскрышные породы, грунты и золошлаки — накопленный ущерб составляет более 30 млрд т. При этом большая часть не утилизируемых промышленных отходов приходится именно на золошлаки.

— Такая ситуация связана с тем, что экономически выгоднее платить за размещение, чем финансировать переработку и вовлечение в оборот, — считают в Минпромторге. Но эти отходы, как показывает зарубежная практика, можно использовать в строительстве — в качестве минеральных добавок в цемент и бетон, инертных материалов для отсыпки дорог.

Однако аналитики считают, что для применения отходов в строительстве может потребоваться внесение изменений в законодательство.

— Требуется уточнение стандартов на строительные работы, которое позволит применять вскрышные породы либо прессованные элементы золы и шлаков металлургических производств для строительства. Без этого переработка технологических отходов инвесторам малоинтересна, — считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

— Барьером на пути к реализации данного плана может стать отсутствие правоприменительной практики и уровень правовой культуры населения. Для воплощения этой программы в жизнь необходимо устранить эти препятствия, — резюмировал управляющий партнер Kirikov Group Даниил Кириков.

В Министерстве экономики «Известиям» сообщили, что еще не получали документ для изучения.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Россия к 2030 году догонит Европу по переработке отходов

Россия к 2030 году догонит Европу по переработке отходовМинпромторг подготовил стратегию развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов до 2030 года

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Рошаль

врач

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Кусков

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке