Россия к 2030 году догонит Европу по переработке отходов

Министерство промышленности и торговли планирует сделать экономически невыгодным захоронение или хранение отходов, содержащих сырьевые компоненты. Такая цель указана в проекте стратегии развития промышленности по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года. Об этом «Известиям» рассказали в Минпромторге, специалисты которого подготовили проект и направили его для получения замечаний и предложений в Минприроды, Минстрой, Минэнерго, Минэкономразвития и Российскую академию наук.

Задачей стратегии является рост доли переработки отходов, который к 2030 году должен увеличиться почти в два раза — до 95%. Подобные показатели сегодня демонстрируют некоторые европейские страны. Например, Швеция перерабатывает 100% образующихся отходов, а также закупает сырье в виде отходов у других стран, рассказал «Известиям» гендиректор Института энергоэффективных технологий в строительстве Владимир Сидорович.

— В целом Минпромторг в сфере переработки отходов движется в рамках международных стандартов. Так, например, одним из передовых в этой области считается регулирование, осуществляемое Европейским союзом. Можно найти много схожих идей в предложениях Минпромторга и политике европейских органов, — отметил старший юрист консалтинговой группы НЭО Центр Александр Хрипунов.

Согласно статистике Росприроднадзора, в России ежегодно образуется 5 млрд т отходов, из которых перерабатывается 2,7 млрд т, то есть 53%. Ежегодно размещается 2,3 млрд т отходов, при этом в целом накоплено уже более 30 млрд т.

По данным Минпромторга, доля твердых бытовых отходов составляет всего 1,5% от общего количества образований — около 56,4 млн т в год, из которых утилизируется всего 7–9%, остальное подлежит захоронению на полигонах.

На первом этапе стратегии будут реализованы пилотные проекты именно по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО). В частности, уже одобрен проект «Ростеха» по строительству четырех заводов термической переработки ТКО в Московской области и одного завода в Казани. Согласно заявленной мощности все пять заводов «Ростеха» переработают 3,35 млн т ТКО, таким образом доля переработки твердых отходов вырастет до 10–12%.

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства считают, что вопрос о ТКО необходимо проработать более детально.



— По нашему мнению, необходимо отдельно выделить информацию о доле переработки ТКО — какая доля перерабатывается сейчас и какие целевые показатели определены, за счет каких технологий рассчитывают развивать данное направление, — заявили «Известиям» в министерстве.

В качестве проекта по сортировке и глубокой переработке ТКО в Минстрое предложили рассмотреть завод в Городецком районе Нижегородской области, который построен благодаря концессионному соглашению и успешно работает на протяжении пяти лет.

Однако основная часть отходов на сегодняшний день всё же приходится на вскрышные породы, грунты и золошлаки — накопленный ущерб составляет более 30 млрд т. При этом большая часть не утилизируемых промышленных отходов приходится именно на золошлаки.

— Такая ситуация связана с тем, что экономически выгоднее платить за размещение, чем финансировать переработку и вовлечение в оборот, — считают в Минпромторге. Но эти отходы, как показывает зарубежная практика, можно использовать в строительстве — в качестве минеральных добавок в цемент и бетон, инертных материалов для отсыпки дорог.

Однако аналитики считают, что для применения отходов в строительстве может потребоваться внесение изменений в законодательство.

— Требуется уточнение стандартов на строительные работы, которое позволит применять вскрышные породы либо прессованные элементы золы и шлаков металлургических производств для строительства. Без этого переработка технологических отходов инвесторам малоинтересна, — считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

— Барьером на пути к реализации данного плана может стать отсутствие правоприменительной практики и уровень правовой культуры населения. Для воплощения этой программы в жизнь необходимо устранить эти препятствия, — резюмировал управляющий партнер Kirikov Group Даниил Кириков.

В Министерстве экономики «Известиям» сообщили, что еще не получали документ для изучения.