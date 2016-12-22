В Японии крупный пожар охватил 140 зданий

На западе острова Хонсю в Японии пожар охватил 140 зданий. Источник возгорания находился в здании китайского ресторана и быстро распространился на соседние постройки.

Инцидент произошел в 10.30 утра по местному времени (04.30 по московскому) в городе Итоигава. Распространению огня способствовал сильный ветер, порывы которого достигали 24,2 м/с. Данные погодные условия осложняли работу пожарных служб, сообщают «РИА Новости».

В связи с ЧП власти города принял решение закрыть учебные заведения и эвакуировали около 600 человек, проживающих в 273 дома неподалеку от района пожара, сообщает сетевое издание m24.ru.

Сообщается о двух пострадавших, угрозы для их жизни нет.