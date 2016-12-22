В Архангельске на парковке у ТЦ презентуют памятник Сталину

Архангельские коммунисты и активисты решили установить в городе памятник Иосифу Сталину. Эпопея с монументом «вождю народов» началась еще летом. Скульптура была изготовлена в Москве, но региональные власти отнеслись к идее об установке скептически, и пока она стоит на парковке возле местного торгового центра.

До сих пор не собраны средства на оплату спорного памятника, монумент сделали в долг, и сбор средств на него продолжается.

24 декабря архангельские коммунисты планируют представить скульптуру генералиссимуса горожанам, назвав мероприятие «Встречей с товарищем Сталиным». На уже упомянутой автостоянке ожидается, по их оценкам, около 300 гостей-соратников, которым будет презентован памятник. Об этом сообщает News29.ru.



Вопрос об установке монумента Сталину коммунисты попытаются внести на рассмотрение архангельской городской думы.