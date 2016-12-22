Джоан Роулинг работает над новой книгой

Британская писательница Джоан Роулинг поделилась с поклонниками новостью о том, что работает над написанием нового романа. Об этом она сообщила на свой страничке в соцсети, отвечая на вопрос подписчицы о том, когда ждать новую книгу любимого автора.

«Я сейчас работаю над ней (буквально)», — лаконично написала Роулинг.

I'm working on it (literally). And thank you! https://t.co/vA6CZcVhRW — J.K. Rowling (@jk_rowling) 21 декабря 2016 г.

Подробности сюжета писательница раскрыть отказалась, но отметила, что новый роман никак не будет связан с ее последней работой «Фантастические звери и места их обитания», сообщает сайт «Комсомольской правды».