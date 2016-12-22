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Джоан Роулинг работает над новой книгой

Автор «Гарри Поттера» обрадовала поклонников грядущей новинкой

Британская писательница Джоан Роулинг поделилась с поклонниками новостью о том, что работает над написанием нового романа. Об этом она сообщила на свой страничке в соцсети, отвечая на вопрос подписчицы о том, когда ждать новую книгу любимого автора.

«Я сейчас работаю над ней (буквально)», — лаконично написала Роулинг.

Подробности сюжета писательница раскрыть отказалась, но отметила, что новый роман никак не будет связан с ее последней работой «Фантастические звери и места их обитания», сообщает сайт «Комсомольской правды».

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Джоан Роулинг работает над новой книгой

Автор «Гарри Поттера» обрадовала поклонников грядущей новинкой

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