Под Сызранью поймали гигантского судака

В Волге, у берегов Сызрани, поймали гигантского судака.



Это удалось сделать местному жителю Максиму Дубковскому.



Замерзшая на морозе рыба внешне напоминает древнего ихтиозавра. Ее длина достигает 1 м. По словам рыбака, весит судак 4,3 кг.



Для ловли использовалась универсальная приманка раттлин.

Как отмечает ресурс TLTGorod.ru, в этом районе зафиксированы неблагоприятные погодные явления. Скорость ветра 15 м/c при порывах, температура воздуха опустилась до отметки минус 25 градусов.