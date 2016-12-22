Под Сызранью поймали гигантского судака

Его длина около метра, а внешне рыба напоминает ихтиозавра
В Волге, у берегов Сызрани, поймали гигантского судака.
Это удалось сделать местному жителю Максиму Дубковскому.
Замерзшая на морозе рыба внешне напоминает древнего ихтиозавра. Ее длина достигает 1 м. По словам рыбака, весит судак 4,3 кг.
Для ловли использовалась универсальная приманка раттлин.
Как отмечает ресурс TLTGorod.ru, в этом районе зафиксированы неблагоприятные погодные явления. Скорость ветра 15 м/c при порывах, температура воздуха опустилась до отметки минус 25 градусов.