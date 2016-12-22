Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
23 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

«Мы сильнее любого потенциального агрессора»

Глава государства подвел итоги работы Министерства обороны и военно-промышленного комплекса

Фото: пресс-служба президента России/kremlin.ru

Владимир Путин выступил на ежегодной коллегии Министерства обороны. Глава государства призвал укреплять боевой потенциал стратегических сил и отслеживать любые изменения баланса и военно-политической обстановки в мире. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ведомство выполнило поручение президента по нейтрализации угрозы, возникшей при развертывании систем американской противоракетной обороны.

— Можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого, — сказал президент, выступая на коллегии Минобороны. — Если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться. С учетом скорости происходящих в мире событий мы даже не успеем заметить.

Владимир Путин подчеркнул, что необходимо и дальше осваивать новые образцы вооружений и не снижать темпы перевооружения. К 2021 году доля современных образцов оружия в армии должна составить не менее 70%.

Гарантия безопасности России, по словам главы государства, — это ядерная триада (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы). Уже в следующем году она пополнится тремя ракетными полками и пятью модернизированными самолетами.

— Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил прежде всего за счет ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны, — сказал президент. — Следует четко отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ, и своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз нашей стране.

О внешних угрозах говорил и министр обороны Сергей Шойгу. За последние годы активизировалась разведывательная деятельность НАТО, отметил он.

— За 10 лет общее количество полетов их разведывательной авиации у российских границ выросло почти в три раза, а на юго-западе России — в восемь раз. Для сравнения, в 1990-х годах таких полетов было 107, в 2000-х — 298, в этом году их насчитывается уже 852. Это вынудило нас на 61% увеличить количество вылетов истребительной авиации для предотвращения нарушений российского воздушного пространства на Балтике, в Черном море и в Арктике. В полтора раза увеличилась общая интенсивность ведения морской разведки вблизи российских территориальных вод, — сообщил Сергей Шойгу.

Глава оборонного ведомства отметил, что интенсивность учений альянса заметно возросла и эти маневры носят явный антироссийский характер. Так, в ходе учений британской армии англичане обозначают противника, используя танки российского производства и российскую военную форму, заявил министр.

Сергей Шойгу сообщил, что Министерство обороны выполнило поручение президента по нейтрализации угрозы, возникшей при развертывании систем американской противоракетной обороны. Кроме того, впервые в истории современной России удалось образовать сплошное радиолокационное поле предупреждения о ракетном нападении.

Подробно министр остановился на опыте, полученном военными в Сирии. Российские Воздушно-космические силы совершили 18,8 тыс. вылетов, нанесли 71 тыс. ударов. В ходе операции ликвидировано 725 тренировочных лагерей боевиков, уничтожено 405 заводов по изготовлению боеприпасов и вооружений, 1,5 тыс. единиц военной техники и 35 тыс. террористов. Благодаря действиям России сирийская армия смогла начать наступательные операции, в результате которых освобождены 499 населенных пунктов.

Министр отметил, что при эксплуатации военной техники в реальной боевой обстановке выявлены определенные недостатки. До их устранения принято решение приостановить закупку 10 образцов.

Президент поблагодарил военнослужащих за участие в сирийской операции и призвал реализовать экспортный потенциал нашего военно-промышленного комплекса, который резко возрос после того, как современные российские вооружения продемонстрировали себя в ходе боевых операций.

Читайте также:

Путин дал оценку состоянию российской ядерной триады

Исключение РФ из списка угроз для США учтут в Москве​​​​​​​

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

«Мы сильнее любого потенциального агрессора»

«Мы сильнее любого потенциального агрессора»Глава государства подвел итоги работы Министерства обороны и военно-промышленного комплекса

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Данилов

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке