Владимир Путин выступил на ежегодной коллегии Министерства обороны. Глава государства призвал укреплять боевой потенциал стратегических сил и отслеживать любые изменения баланса и военно-политической обстановки в мире. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ведомство выполнило поручение президента по нейтрализации угрозы, возникшей при развертывании систем американской противоракетной обороны.



— Можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого, — сказал президент, выступая на коллегии Минобороны. — Если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться. С учетом скорости происходящих в мире событий мы даже не успеем заметить.

Владимир Путин подчеркнул, что необходимо и дальше осваивать новые образцы вооружений и не снижать темпы перевооружения. К 2021 году доля современных образцов оружия в армии должна составить не менее 70%.



Гарантия безопасности России, по словам главы государства, — это ядерная триада (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы). Уже в следующем году она пополнится тремя ракетными полками и пятью модернизированными самолетами.

— Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил прежде всего за счет ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны, — сказал президент. — Следует четко отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ, и своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз нашей стране.

О внешних угрозах говорил и министр обороны Сергей Шойгу. За последние годы активизировалась разведывательная деятельность НАТО, отметил он.

— За 10 лет общее количество полетов их разведывательной авиации у российских границ выросло почти в три раза, а на юго-западе России — в восемь раз. Для сравнения, в 1990-х годах таких полетов было 107, в 2000-х — 298, в этом году их насчитывается уже 852. Это вынудило нас на 61% увеличить количество вылетов истребительной авиации для предотвращения нарушений российского воздушного пространства на Балтике, в Черном море и в Арктике. В полтора раза увеличилась общая интенсивность ведения морской разведки вблизи российских территориальных вод, — сообщил Сергей Шойгу.

Глава оборонного ведомства отметил, что интенсивность учений альянса заметно возросла и эти маневры носят явный антироссийский характер. Так, в ходе учений британской армии англичане обозначают противника, используя танки российского производства и российскую военную форму, заявил министр.

Сергей Шойгу сообщил, что Министерство обороны выполнило поручение президента по нейтрализации угрозы, возникшей при развертывании систем американской противоракетной обороны. Кроме того, впервые в истории современной России удалось образовать сплошное радиолокационное поле предупреждения о ракетном нападении.

Подробно министр остановился на опыте, полученном военными в Сирии. Российские Воздушно-космические силы совершили 18,8 тыс. вылетов, нанесли 71 тыс. ударов. В ходе операции ликвидировано 725 тренировочных лагерей боевиков, уничтожено 405 заводов по изготовлению боеприпасов и вооружений, 1,5 тыс. единиц военной техники и 35 тыс. террористов. Благодаря действиям России сирийская армия смогла начать наступательные операции, в результате которых освобождены 499 населенных пунктов.



Министр отметил, что при эксплуатации военной техники в реальной боевой обстановке выявлены определенные недостатки. До их устранения принято решение приостановить закупку 10 образцов.



Президент поблагодарил военнослужащих за участие в сирийской операции и призвал реализовать экспортный потенциал нашего военно-промышленного комплекса, который резко возрос после того, как современные российские вооружения продемонстрировали себя в ходе боевых операций.