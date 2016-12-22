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Петербуржец установил рекорд дороговизны авиабилетов

Житель Северной столицы полетел на Мальдивы за миллион рублей

Сервис Aviasales обнародовал рейтинг самых щедрых россиян, заплативших за авиабилеты. Первое место занял житель Санкт-Петербурга, потративший 1 млн рублей на перелет на Мальдивы, — это рекорд в 2016 году.

Следом расположился также петербуржец, отдавший за авиабилеты для компании из четырех человек 900 тыс. рублей. В такую цену им обошлась дорога в Дубай и обратно. 

На третьем месте оказался москвич, отдавший 600 тыс. рублей за себя, супругу и ребенка за перелет в Дели, сообщает ИА «Невские новости».

Все эти люди летели первым классом, а это особый уровень комфорта — закрытый люкс на борту самолета, с щедрым питанием, порой с душем и полноценной кроватью.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Петербуржец установил рекорд дороговизны авиабилетов

Житель Северной столицы полетел на Мальдивы за миллион рублей

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