Просто о сложном

Новый год с каждым днем все ближе, а значит все актуальнее вопрос закупки алкоголя на стол или в подарок. Ближайший супермаркет, специализированный алкогольный ритейл или винотека – разбираемся, что их отличает и кому куда идти.

Дешево и сердито

До сих пор абсолютное большинство наших сограждан закупало продукты и алкоголь к столу в гипермаркетах. Большие объемы закупок позволяют таким магазинам делать существенные скидки на все продукты, включая алкоголь. Плюсы очевидны: можно купить сразу все и сэкономить некоторое количество денег. Минус даже очень крупных продуктовых ритейлеров в ограниченном выборе алкоголя.

Дело в том, что крупный ритейл обычно заключает договора на поставки только с крупными производителями, так как гипермаркет закупает сразу большие партии товаров, чтобы иметь возможность делать минимальную наценку. Следовательно, небольшие компании, производящие интересные, например, вина или коньяки, на полку крупного ритейлера не попадут: ни тем, ни другим, такое сотрудничество не выгодно. Поэтому если вы не относите себя к алкогольным гурманам и хотите приобрести относительно недорогой, но гарантированно качественный алкоголь – смело отправляйтесь в гипермаркет.

Для продвинутых пользователей

В последнее время открывается все больше специализированных магазинов алкогольной продукции. Сети алкомаркетов «Ароматный мир» и «Красное и белое» успешно существуют на рынке. Ассортимент алкомаркетов несколько богаче, чем в продуктовых гипермаркетах, покупателям готовы помочь сделать выбор квалифицированные продавцы. Персонал алкомаркетов хорошо знает ассортимент своей точки, но не более того. Все-таки алкомаркет – это только магазин, его задача просто продать качественный алкоголь.



Стоимость бутылки может составить и несколько сотен рублей, и несколько тысяч рублей, но обычно не больше десяти – в зависимости от финансовых возможностей покупателя. Однако рассчитывать на наличие экзотического алкоголя в алкомаркетах все же не стоит. Задача таких сетей скорее разнообразить предложение в среднем и ниже среднего ценовом сегменте, а не познакомить своего покупателя с эксклюзивным алкоголем. Желающим же не только приобрести что-то горячительное, но и научиться разбираться в вине по-настоящему, сделать более осознанный выбор имеет смысл отправляться в винотеки.

Для тех, кто в тренде

Сразу развенчаем миф о том, что винотеки – это алкомаркеты для очень состоятельных покупателей. Нет. Цены начинаются от демократичных 500-700 рублей за бутылку, правда, есть напитки с пугающим ценником в сто тысяч. Винотеки готовы удовлетворить как требовательного знатока изысканного алкоголя, так и новичка, который только открывает для себя мир вина. По своей сути в винотеке на первое место при выборе алкоголя выходит не цена (которая, к слову, может быть вполне демократичной и не слишком отличаться от тех, что установлены в алкомаркетах), а качество алкоголя.

К примеру, в винотеках хорошо выбирать алкоголь в подарок. Специалисты разбираются не только в букетах напитков, но и в том, кому и что уместно дарить, – здесь, безусловно, тоже есть свои тонкости.

Несколько лет назад трендом стали «умные покупки» – smart buy – люди хотят покупать обдуманно: не просто кофе, а кофе определенной обжарки из «своей» кофейни; не просто хлеб, а свежий хлеб из ближайшей пекарни. Винотеки в тренде.

Фото: Дмитрий Войнов

«В 1994 году, когда мы открывались, нам хотелось подчеркнуть, что у нас продается коллекция лучших европейских вин, поэтому мы придумали для себя название Grand Cru, - рассказывает генеральный директор Simple и сети винотек SimpleWine Максим Каширин. – Сейчас мы понимаем, что винотеки уже не ассоциируются с чем-то недоступным и запредельно дорогим. Поэтому мы провели ребрендинг и теперь называемся SimpleWine – Просто вино. У нас значительный ассортимент вин стоимостью до 1500 рублей. Винотеки – это место, куда можно прийти за интересным алкоголем в разном ценовом диапазоне и получить исчерпывающую консультацию, как его пить. Времена гипермаркетов и мультимагазинов уходят в прошлое. Если мы хотим получать качественный продукт, мы идем в монобутики. Там работают профессионалы своего дела. В нашем случае, это опытные кависты – сертифицированные сомелье, которые знают, о вине все»

Фото: Дмитрий Войнов

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Винотеки считают своей задачей не просто предложить разнообразный алкоголь иногда от очень небольших производителей, но и познакомить своих покупателей с историей и культурой потребления разных алкогольных напитков. Почти все винотеки обязательно имеют свои образовательные программы. У сети винотек «Блан де Блан» имеется школа вина, SimpleWine проводит тематические мастер-классы, дегустации и винные курсы. Кстати, посещение подобного мероприятия само по себе может стать прекрасным новогодним подарком.

Фото: Дмитрий Войнов

«Работа ру» провела исследование, которое показало, что 12% опрошенных делают выбор в пользу съедобных подарков для коллег. При этом многие отмечали, что отдают предпочтение вину, шампанскому и коньяку. «Алкоголь – универсальный подарок, который точно пользуется спросом на новогоднем столе, а также в офисах на корпоративах, резюмирует шеф-редактор портала «Работа.ру» Анна Чуксеева. – Но подходить к выбору такого подарка надо ответственно, лучше если вино будет приобретено в специальном магазине или винотеке».