На суде по апелляции Евгению Урлашову стало плохо. Экс-мэр Ярославля пожаловался на нервный срыв из-за того, что не спал всю ночь.

Евгений Урлашов пожаловался на плохое самочувствие и попросил прислать к нему врача. В заседании областного суда он участвует посредством конференц-связи из СИЗО.



Как сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ», защита экс-мэра заявила о том, что Евгению Урлашову не доставили в СИЗО документы, которые суд решил отправить с курьером.



Напомним, облсуд рассматривает апелляцию на приговор по делу о коррупции в мэрии Ярославля. Ранее Урлашова приговорили к 12,5 годам в колонии строгого режима. Его бывший помощник Алексей Лопатин осужден на семь лет, а бывший заммэра Дмитрий Донсков был оправдан.

