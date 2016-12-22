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На суде по апелляции Евгению Урлашову стало плохо

У экс-мэра Ярославля случился нервный срыв

На суде по апелляции Евгению Урлашову стало плохо. Экс-мэр Ярославля пожаловался на нервный срыв из-за того, что не спал всю ночь.

Евгений Урлашов пожаловался на плохое самочувствие и попросил прислать к нему врача. В заседании областного суда он участвует посредством конференц-связи из СИЗО.

Как сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ», защита экс-мэра заявила о том, что Евгению Урлашову не доставили в СИЗО документы, которые суд решил отправить с курьером.

Напомним, облсуд рассматривает апелляцию на приговор по делу о коррупции в мэрии Ярославля. Ранее Урлашова приговорили к 12,5 годам в колонии строгого режима. Его бывший помощник Алексей Лопатин осужден на семь лет, а бывший заммэра Дмитрий Донсков был оправдан.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

На суде по апелляции Евгению Урлашову стало плохо

У экс-мэра Ярославля случился нервный срыв

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