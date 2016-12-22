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Четверг,
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Менеджер Google судится с корпорацией

Истец обвиняет ответчика в осуществлении незаконной слежки за сотрудниками

Западные СМИ сообщают об иске к корпорации Google, поданном менеджером организации. По мнению истца, в корпорации действует определенная внутренняя «программа шпионажа» за сотрудниками.

Осуществляя слежку, корпорация старается избежать передачи данных третьим лицам и государственным органам. Менеджер считает, что действия руководства Google нарушает трудовое законодательство Калифорнии, сообщает Life.

В иске отмечается, что внутренними правилами поощряются сообщения сотрудников о возможном разглашении информации коллегами.

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Менеджер Google судится с корпорацией

Истец обвиняет ответчика в осуществлении незаконной слежки за сотрудниками

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