Менеджер Google судится с корпорацией

Западные СМИ сообщают об иске к корпорации Google, поданном менеджером организации. По мнению истца, в корпорации действует определенная внутренняя «программа шпионажа» за сотрудниками.



Осуществляя слежку, корпорация старается избежать передачи данных третьим лицам и государственным органам. Менеджер считает, что действия руководства Google нарушает трудовое законодательство Калифорнии, сообщает Life.

В иске отмечается, что внутренними правилами поощряются сообщения сотрудников о возможном разглашении информации коллегами.