Шойгу заявил об упразднении Спецстроя

Спецстрой России будет упразднен. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства в четверг.

«Спецстрой России упраздняется, вместо него созданы восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов Минобороны», — сказал министр, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, в конце ноября в СМИ появилась информация о том, что «Спецстрой» по решению президента России будет ликвидирован к середине 2017 года, а его активы будут переданы Министерству обороны России.

По сообщениям источников, решение было принято в связи с многочисленными претензиями заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных «Спецстрою» предприятий. В качестве примера приводятся многочисленные нарушения при строительстве космодрома Восточный, передает телеканал «360».

Федеральное агентство специального строительства — федеральный орган исполнительной власти, организующий работы в области специального строительства в интересах обороны и безопасности государства.