Путин: Россия сейчас сильнее любого потенциального агрессора

Россия в настоящий момент сильнее любого потенциального агрессора. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в четверг.

«Можно с уверенностью сказать: мы сегодня сильнее любого потенциального агрессора», — сказал глава государства.

При этом Путин отметил, что «расслабляться не стоит».

«Хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы просто позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может быстро измениться», — добавил он.

Владимир Путин также подчеркнул, что в данном вопросе многое зависит от военачальников.



«Очень рассчитываю на то, что вы будете работать так же слаженно, будете так же ответственно относиться к порученному вам делу», — отметил глава государства.

