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Вячеслав Шалевич будет похоронен 23 декабря на Ваганьковском кладбище

Прощание с артистом пройдет в Театре им. Евг. Вахтангова

Актер Вячеслав Шалевич будет похоронен 23 декабря на Ваганьковском кладбище. Церемония прощания состоится в Вахтанговском театре.

«Прощание с Вячеславом Анатольевичем пройдет в Театре им. Евг. Вахтангова с 10 до 11 утра, затем состоятся похороны на Ваганьковском кладбище», — сообщил директор театра Кирилл Крок, передает ТАСС.

Напомним, артист скончался накануне на 83-м году жизни 21 декабря. Шалевич был госпитализирован, после того как ему стало плохо прямо на сцене.

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Вячеслав Шалевич будет похоронен 23 декабря на Ваганьковском кладбище

Прощание с артистом пройдет в Театре им. Евг. Вахтангова

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