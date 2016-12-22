Военные РФ и Сирии размежевали боевиков и умеренную оппозицию в Сирии

Российские и сирийские военные смогли размежевать террористов и умеренную оппозицию в Сирии, Вашингтон с этой задачей не справился, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

«Но в данном конкретном случае, к сожалению, Вашингтон раз за разом демонстрировал неспособность обеспечить выполнение ключевых элементов того, что принято называть домашней работой», — сказал дипломат в интервью «РИА Новости».

«В итоге это размежевание проведено по факту усилиями российских и сирийских военных», — резюмировал Рябков. Он отметил, что это стало разочарованием для Вашингтона.



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